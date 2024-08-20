20 серпня на фронті: третина усіх боєзіткнень на Покровському напрямку

Повномасштабна війна в Україні триває вже дев’ятсот дев’яту добу. Розповідаємо про ситуацію на 20 серпня фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку.

Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.

Нічна повітряна атака сьогодні

У ніч на 20 серпня 2024 року противник атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області, крилатою ракетою «Іскандер-К» із Брянської області, керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської та ТОТ Запорізької областей, а також 26-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ (рф).

В результаті протиповітряного бою збито 28 повітряних цілей: одну крилату ракету «Іскандер-К», дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 25 ударних БпЛА «Shahed-131/136» у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.

20 серпня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби зафіксовано 158 бойових зіткнень. Понад третина з них припадає на Покровський напрямок.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 78 авіаударів, зокрема скинув 103 КАБи. Крім цього, здійснив 4624 обстріли, з них 141 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень 1448 дронів-камікадзе.

Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Порозок, Хотінь, Обухівка, Липці, Куп’янськ-Вузловий, Копанки, Сергіївка, Курдюмівка, Торецьк, Щербинівка, Неліпівка, Дачне, Олександропіль, Макарівка, Шахтарське, Темирівка, Гуляйполе, П’ятихатки, Новоданилівка та Ольгівка.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні та штурмові дії, загалом відбулося п’ять ініційованих ним бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла чотирнадцяти. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Глушківки, Стельмахівки, Кругляківки, Синьківки, Андріївки та у бік Лозової.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 11 атак противника в районах Греківки, Новосадового, Макіївки, Невського, Новосергіївки, Новоєгорівки та Торського.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 10 атак неподалік Івано-Дар’ївки, Спірного і Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку українські воїни звели нанівець сім спроб противника прорвати нашу оборону в районах Іванівського та Андріївки Донецької області.

Двадцять чотири рази ворог намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Діяв в районах населених пунктів Північне, Нью-Йорк, Неліпівка, Залізне та, найактивніше, біля Торецька. Де також завдав п’ять ударів дев’ятьма керованими авіабомбами.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 63 атаки. Найбільше – в районах Новогродівки, Михайлівки та Воздвиженки.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Невельське та Костянтинівка, де окупанти 11 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Времівському напрямку противник здійснив п’ять спроб захопити наші позиції неподалік Водяного та Вугледара Донецької області. Також атакував з боку Володимирівки і Солодкого.

На Оріхівському і Гуляйпільському напрямках окупанти наступальних дій вчора не проводили.

На Херсонщині, на Придніпровському напрямку, відбито один штурм загарбниками українських позицій.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською областю противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність.

Успіхи ЗСУ

Наші воїни продовжують активними діями виснажувати бойовий потенціал ворога, зокрема й під час операції в Курській області рф.

За вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 9 ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника, один – по пункту управління, один – по засобу ППО, два – по артилерійських системах та чотири – по інших важливих цілях російських окупантів.

Загалом же, минулої доби втрати російських загарбників склали 1330 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 26 бойових броньованих машин, 52 артилерійських системи, одну РСЗВ, засіб ППО, 55 БпЛА оперативно-тактичного рівня, ракету, 95 автомобілів та 22 одиниці спеціальної техніки окупантів.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.08.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 601800 (+1330) осіб,

танків ‒ 8518 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 16521 (+26) од,

артилерійських систем – 17156 (+52) од,

РСЗВ – 1166 (+1) од,

засоби ППО ‒ 926 (+1) од,

літаків – 367 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13864 (+55),

крилаті ракети ‒ 2438 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23142 (+95) од,

спеціальна техніка ‒ 2885 (+22)

Дані уточнюються.

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