19 серпня на фронті: найгарячіше на двох напрямках

Повномасштабна війна в Україні триває вже дев’ятсот восьму добу. Розповідаємо про ситуацію 19 серпня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку.

Свіжі дані «Новини України – НСН» надають з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.

Нічна повітряна атака сьогодні

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 19 серпня 2024 року російські окупанти завдали удару 11-ма ударними БпЛА типу «Shahed» із курського напрямку та Приморсько-Ахтарська – рф.

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами, авіацією та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях.

19 серпня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби зафіксовано 145 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також ворог активно наступав на Торецькому напрямку.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ударів вісьмома ракетами та 79 авіаударів, скинувши 106 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4600 обстрілів, з них 159 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів Голишівське, Юнаківка, Басівка, Білопілля Сумської області; Мала Вовча, Стариця, Куп’янськ-Вузловий, Чернещина Харківської області; Дачне, Нове, Дружба, Торецьк, Неліпівка, Нью-Йорк, Воздвиженка, Тарасівка, Калинове, Михайлівка, Олександропіль, Костянтинівка, Макарівка, Шевченко, Велика Новосілка Донецької області; Долинка, Кам’янське Запорізької області; Львове, Миколаївка Херсонської області.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку точилися три бої поблизу Липців та Вовчанська.

точилися три бої поблизу Липців та Вовчанська. На Куп’янському напрямку ворог атакував 20 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Глушківки, Стельмахівки, Колесниківки, Лозової та Синьківки.

ворог атакував 20 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Глушківки, Стельмахівки, Колесниківки, Лозової та Синьківки. На Лиманському напрямку відбулося 20 боєзіткнень, зокрема, біля Греківки, Макіївки, Невського, Тернів, Новосадового та Торського.

відбулося 20 боєзіткнень, зокрема, біля Греківки, Макіївки, Невського, Тернів, Новосадового та Торського. На Сіверському напрямку відбулося два бойових зіткнення. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

відбулося два бойових зіткнення. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки. На Краматорському напрямку точилося 14 боїв у районах Григорівки, Калинівки, Часового Яру, Кліщіївки, Ступочок та Предтечиного.

точилося 14 боїв у районах Григорівки, Калинівки, Часового Яру, Кліщіївки, Ступочок та Предтечиного. На Торецькому напрямку росіяни атакували 24 рази неподалік Залізного, Торецька, Диліївки та Неліпівки.

росіяни атакували 24 рази неподалік Залізного, Торецька, Диліївки та Неліпівки. На Покровському напрямку наші захисники відбивали 45 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Миколаївка, Птиче, Новогродівка, Завітне, Скучне та Михайлівка. Найбільша концентрація атак була біля Воздвиженки та Новогродівки.

наші захисники відбивали 45 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Миколаївка, Птиче, Новогродівка, Завітне, Скучне та Михайлівка. Найбільша концентрація атак була біля Воздвиженки та Новогродівки. На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили дев’ять атак противника поблизу Парасковіївки, Красногорівки та Костянтинівки.

Сили оборони зупинили дев’ять атак противника поблизу Парасковіївки, Красногорівки та Костянтинівки. На Времівському напрямку російські загарбники чотири рази наступали, зокрема, у бік Водяного та Роздольного.

російські загарбники чотири рази наступали, зокрема, у бік Водяного та Роздольного. На Придніпровському напрямку ворожі війська здійснили чотири штурми позицій українських підрозділів. Успіху не мали.

ворожі війська здійснили чотири штурми позицій українських підрозділів. Успіху не мали. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках обстановка без змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога – не виявлено.

та напрямках обстановка без змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога – не виявлено. На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф.

Успіхи ЗСУ

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 17 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника. Крім цього, уразили артилерійську систему, два засоби ППО, три пункти управління, чотири РЛС та ще два важливих об’єкти окупантів.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1120 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 15 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, чотири РСЗВ, два засоби ППО, 57 БпЛА оперативно-тактичного рівня, п’ять крилатих ракет, 55 автомобілів та 17 одиниць спецтехніки окупантів.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.08.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 600470 (+1120) осіб,

танків ‒ 8513 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 16495 (+15) од,

артилерійських систем – 17104 (+48) од,

РСЗВ – 1165 (+4) од,

засоби ППО ‒ 925 (+2) од,

літаків – 367 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13809 (+57),

крилаті ракети ‒ 2437 (+5),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23047 (+55) од,

спеціальна техніка ‒ 2863 (+17)

Дані уточнюються.

Раніше ми повідомляли: 18 серпня на фронті: ворог 139 разів штурмував позиції ЗСУ