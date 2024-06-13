13 червня на фронті: ворог наростив сили і намагається прорвати оборону біля трьох населених пунктів

Повномасштабна війна в Україні триває вже вісімсот сорок першу добу. Розповідаємо про ситуацію 13 червня на фронті, успіхи ЗСУ і втрати окупантів.

Дані Новини України – НСН надають з посиланням на Генштаб ЗСУ.

13 червня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби відбулося 126 бойових зіткнень.

Загалом, за добу, що минула ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 4 ракетні удари, із застосуванням 11 ракет, 38 авіаударів (зокрема, скинув 56 КАБів), здійснив близько 3500 обстрілів, 94 із них – з реактивних систем залпового вогню.

Від початку цієї доби вже відбулося 37 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 12 авіаційних ударів із застосуванням 17 КАБів, понад 580 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти.

Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника, виснаження його бойового потенціалу та стабілізації обстановки.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог двічі безуспішно атакував позиції підрозділів Сил оборони в районах Глибокого та Тихого.

За уточненою інформацією, на даному напрямку за минулу добу росіяни втратили 135 окупантів вбитими та пораненими, знищено бойову броньовану машину, артилерійську систему та шість автомобілів агресора. Крім того пошкоджень зазнали шість артилерійських систем.

На Куп’янському напрямку російські війська один раз намагалися провести штурмові дії поблизу Стельмахівки. Зазнали невдачі та відступили. Тривають бої неподалік Синьківки та Петропавлівки. Ситуація контрольована.

російські війська один раз намагалися провести штурмові дії поблизу Стельмахівки. Зазнали невдачі та відступили. Тривають бої неподалік Синьківки та Петропавлівки. Ситуація контрольована. На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито атаку окупантів в районі Греківки. Втрат позицій не допущено.

нашими захисниками відбито атаку окупантів в районі Греківки. Втрат позицій не допущено. Також невдачею завершився ворожий штурм українських оборонних рубежів неподалік Верхньокам’янського на Сіверському напрямку .

. На Краматорському напрямку від початку доби відбулося вже п’ять бойових зіткнень. Три атаки російських окупантів успішно відбито в районі Андріївки. Два боєзіткнення тривають поблизу Іванівського. Ситуація напружена.

від початку доби відбулося вже п’ять бойових зіткнень. Три атаки російських окупантів успішно відбито в районі Андріївки. Два боєзіткнення тривають поблизу Іванівського. Ситуація напружена. За сьогодні на Покровському напрямку ворог здійснив вже вісім спроб атакувати позиції наших захисників. Шість атак поблизу Новоселівки Першої та Новоолександрівки відбито. Тривають бої поблизу Калинового.

На Покровському напрямку, за уточненою інформацією, за минулу добу ворог зазнав втрат: 242 окупанти вбитими та пораненими, знищено вісім танків, вісім бойових броньованих машин, дві артилерійські системи та чотири автомобілі. Пошкоджено два танки та автомобіль.

Найбільша кількість боєзіткнень від початку доби відбулась на Курахівському напрямку. Ворог наростив зусилля та намагається прорвати нашу оборону в районах Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. П’ять ворожих атак нашими воїнами успішно відбито. Сім штурмових дій ще тривають. Ситуація під контролем Сил оборони.

За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали: 85 осіб вбитими та пораненими, знищено два танки, три бойові броньовані машини, дві артилерійські системи та сім автомобілів.

На Оріхівському напрямку агресор двічі намагався витіснити українських воїнів із займаних позицій поблизу Малої Токмачки. Триває бій.

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін.

Успіхи ЗСУ

Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили п’ять районів зосередження особового складу та техніки противника, три засоби ППО та одну артилерійську систему.

Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали понад 980 осіб. Також ворог втратив 17 танків, 21 бойову броньовану машину, 34 артилерійські системи, 33 БпЛА оперативно-тактичного рівня, два засоби ППО, 58 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 522810 (+980) осіб,

танків ‒ 7928 (+17) од,

бойових броньованих машин ‒ 15208 (+21) од,

артилерійських систем – 13770 (+34) од,

РСЗВ – 1099 (+0) од,

засоби ППО ‒ 846 (+2) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11075 (+33),

крилаті ракети ‒ 2285 (+5),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18794 (+58) од,

спеціальна техніка ‒ 2294 (+4)

Дані уточнюються.

Фото: Генштаб ЗСУ

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