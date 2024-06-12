12 червня на фронті: за сьогодні вже відбулося 40 боєзіткнень

Повномасштабна війна в Україні триває вже вісімсот сорокову добу. Розповідаємо про ситуацію 12 червня на фронті, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку.

Дані Новини України – НСН надають з посиланням на Генштаб ЗСУ і Повітряні сили.

Нічна повітряна атака

У ніч на 12 червня 2024 року окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети повітряного, наземного базування, а також ударні БпЛА.

Усього – 30 засобів повітряного нападу:

4 крилаті ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків – Саратовська обл. – рф.);

1 балістична ракета «Іскандер-М» (із ТОТ Криму);

1 аеробалістична ракета Х-47М2 «Кинджал» (із повітряного простору Тамбовської обл. – рф.);

24 ударних БпЛА типу «Shahed» (район пусків – Єйськ, Приморсько-Ахтарськ – рф).

В результаті протиповітряного бою збито 29 повітряних цілей:

1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

4 крилаті ракет Х-101/Х-555;

24 ударних БпЛА типу «Shahed».

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Вінницькій областях.

12 червня на фронті: загальна ситуація

Протягом минулої доби зафіксовано 98 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, минулої доби ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетні удари, із застосуванням чотирьох ракет, здійснив 59 авіаційних ударів (зокрема, скинув 98 КАБів) та близько 4000 обстрілів (112 з них із реактивних систем залпового вогню).

Вже сьогодні відбулося 40 бойових зіткнень. Окупанти здійснили один ракетний удар, п’ять авіаударів, скинувши вісім КАБів, та 623 обстріли позицій наших військ. Також ворог задіяв для ударів 68 дронів-камікадзе.

Ситуація на окремих напрямках

Тривають спроби загарбників атакувати Вовчанськ на Харківському напрямку . Від початку доби в районі міста триває боєзіткнення. Ситуація контрольована.

. Від початку доби в районі міста триває боєзіткнення. Ситуація контрольована. На Куп’янському напрямку спроба агресора атакувати в районі Петропавлівки зазнала невдачі. Напружена ситуація біля М’ясожарівки, де наразі триває бій.

За уточненою інформацією, минулої доби втрати ворога на Куп’янському напрямку склали: 86 осіб вбитими та пораненими, знищено сім автомобілів. Крім того, пошкоджено чотири гармати та три автомобілі.

На Лиманському напрямку точаться бої в районах Дружелюбівки, Невського та Серебрянського лісництва. Ситуація під контролем Сил оборони.

Вчора на даному напрямку ворог втратив 141 особу, один танк та два автомобілі.

На Сіверському напрямку напружена обстановка поблизу Спірного та Роздолівки, де від початку доби вже відбулося 11 боєзіткнень, з них два відбито без успіху для ворога, дев’ять – іще тривають.

напружена обстановка поблизу Спірного та Роздолівки, де від початку доби вже відбулося 11 боєзіткнень, з них два відбито без успіху для ворога, дев’ять – іще тривають. Протягом минулої доби на Краматорському напрямку ворог втратив 64 особи, з них 25 – безповоротно. Наші захисники знищили танк та три автомобілі, пошкодили дев’ять гармат та дві одиниці автотранспорту росіян.

ворог втратив 64 особи, з них 25 – безповоротно. Наші захисники знищили танк та три автомобілі, пошкодили дев’ять гармат та дві одиниці автотранспорту росіян. На Покровському напрямку окупанти здійснюють спроби просунутись в районах Калинового, Новоолександрівки та Новопокровська. За сьогодні вже відбулося 10 атак наших позицій, три з яких успішно відбито. Бойові дії тривають.

Минулої доби на Покровському напрямку ворог втратив 235 осіб. Знищено дві ББМ, три гармати та три автомобілі. Також пошкоджено одну бойову броньовану машину, п’ять гармат, два автомобілі та наземну станцію управління БпЛА.

Агресор продовжує тиснути на наші позиції на Курахівському напрямку , в районах Красногорівки та Георгіївки. Ситуація контрольована, боєзіткнення тривають.

, в районах Красногорівки та Георгіївки. Ситуація контрольована, боєзіткнення тривають. На Оріхівському напрямку ворог двічі зазнав невдачі під час спроб витіснити українських захисників з позицій в районі Малої Токмачки. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків активних дій окупанти не проводили.

Успіхи ЗСУ

Вчора українські Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили 20 районів зосередження особового складу та техніки противника.

У підсумку, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 980 осіб. Також ворог втратив дев’ять танків, 11 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, два засоби ППО, 19 БпЛА ОТР, дві ракети, 60 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.06.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 521830 (+980) осіб,

танків ‒ 7911 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 15187 (+11) од,

артилерійських систем – 13736 (+46) од,

РСЗВ– 1099 (+0) од,

засоби ППО ‒ 844 (+2) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11042 (+19),

крилаті ракети ‒ 2280 (+2),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 18736 (+60) од,

спеціальна техніка ‒ 2290 (+2)

Дані уточнюються.

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