1,6 млрд грн коштуватиме українцям телемарафон – бюджет 2023 рік. ДОКУМЕНТ

Між першим і другим читанням закону про державний бюджет на 2023 рік Міністерству культури та інформполітики знову збільшили видатки на 1,63 млрд грн. Більшість з них піде на збільшення фінансування телемарафону, повідомляє NNS посилаючись на censor.net.



Про це повідомив нардеп від “Голосу”, заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

Він опублікував порівняльну таблицю держбюджету і назвав п’ятірку відомств, чиї бюджети виросли найбільше до другого читання.

Серед них – Міністерство культури та інформаційної політики (+1,6 млрд, більшість з яких піде на збільшення фінансування телемарафону).

Нагадаємо, Верховна Рада затвердила проєкт державного бюджету на 2023 рік у першому читанні 7 жовтня. В першому читанні на фінансування телеконтенту хотіли витратити понад 2 млрд грн. Більша частина цих коштів мала піти на телемарафон, а також телеканали “Дом” та “Freedom”. Але тоді Верховна Рада не підтримала цю поправку.

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Нагадаємо, що «5 канал» і «Прямий» подали до суду на КРРТ і Держспецзв’язку через відключення каналів від цифрового­ ефіру. У липні петиція на сайті Кабінету Міністрів України про повернення в цифровий етер «Еспресо», «5 канала» та «Прямого» набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Самі дійові особи цього телемарафону повторюють і теми, і кут їх висвітлення, і одну й ту ж грань, не кажучи вже, що декотрі програми повторюються тижнями.

Окрім того, за даними моніторингу «Детектора медіа», телемарафон «Єдині новини» страждає вибірковістю спікерів та надає переваги одній із політичних сил. Ми ж вважаємо, що двом — «слугам народу» та медведчуківським ОПЗЖ.

Телеканал «Еспресо» намагався самотужки подолати виключення його з ефіру цифрової мережі Т2, але, окрім заяв, ніхто їм і кроку не дав ступити далі.

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