Національний банк України заборонив робити перекази з гривневих карток на закордонні.

З 5 жовтня повертається заборона на Р2Р-перекази з гривневих платіжних карток українських банків на картки закордонних фінустанов.

Як передає NNS, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як зазначається, переказ грошей за кордон Р2Р-переказом, який був дозволений з квітня 2022 року, дозволив українцям підтримати під час найтяжчого періоду своїх близьких, які вимушено переїхали в інші країни через новий напад росії на Україну. Але зараз у Нацбанку вважають, що роль такого інструменту для підтримки громадян за кордоном зменшується, а ризики його використання, щоб обійти обмеження на купівлю валюти, збільшуються.

“Враховуючи це, такий захід сприятиме захисту міжнародних резервів України, які важливі, зокрема, для безперебійної роботи економіки та для здійснення оборонних закупівель”, йдеться у повідомленні.

При цьому українці й надалі зможуть переказувати кошти за кордон на оплату:

навчання (на рахунки навчальних закладів);

лікування, транспортування хворих;

витрат, пов’язаних зі смертю;

аліментів.

Також НБУ підтримав запити громадян і дозволив із 1 жовтня переказувати гроші за кордон для оплати навчання на рахунок юридичної особи-нерезидента, яка відповідно до наданих навчальним закладом повноважень здійснює прийом коштів.

Також мешканці України зможуть переказувати кошти між гривневими платіжними картками українських банків, незалежно від країни фактичного перебування клієнта. Крім того, збережено дозвіл на Р2Р-перекази з валютних платіжних карток українських банків на картки іноземних банків у межах щомісячного ліміту у розмірі 100 тис. гривень (в еквіваленті).

ПриватБанк вдвічі збільшив комісію за перекази між картками – про що важливо знати