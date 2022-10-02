ПриватБанк вдвічі збільшив комісію за перекази між картками – про що важливо знати

З 1 жовтня державний ПриватБанк вдвічі збільшив комісію за надсилання міжнародних P2P-переказів із гривневих карток на міжнародні.

Як передає NNS, про це повідомили у пресслужбі фінустанови.

«З 1 жовтня ми вимушені тимчасово підвищити тарифи на деякі види міжнародних переказів. Це вимушений крок для запобігання спекуляції на різниці курсів», йдеться у повідомленні ПриватБанку.

Новий тариф за надсилання міжнародних P2P-переказів із гривневих карток на закордонні тепер становить 4% (мінімум 50 грн). Раніше тариф становив 2%.

У банку зазначили, що новий тариф у 4% тимчасовий:

«Таке рішення тимчасове й пов’язане зі складнощами логістичного доставляння, закупівлі валюти, а також спекуляціями на різниці курсів із боку певних клієнтів. Ми надішлемо вам повідомлення, коли відновимо тарифи».

Але це не все. Вірогідно, новий тариф діятиме усього 4 доби, бо вже з 5 жовтня НБУ взагалі забороняє P2P-перекази із гривневих карток на закордонні.

До цього ПриватБанк дозволяв переказувати іноземну валюту з гривневих карток за кордон за картковим курсом на суму 30 тис. грн. Зокрема, 15 тис. грн можна було переказувати на картки небанків, таких як Wise чи Revolut.

З тарифом у 4% українці найближчими днями можуть надсилати долар за кордон за фактичним курсом у майже 39 грн/$.

А вже з середи, 5 жовтня, такі операції будуть заборонені. Українці зможуть відправляти валюту за кордон лише з валютних карток.

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