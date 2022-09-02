ПриватБанк роздає премії своїм клієнтам – як отримати 1000 гривень

ПриватБанк разом з Payoneer виплачуватимуть премії клієнтам – 1000 гривень на банківську картку та $50 на аккаунт Payoneer.

Як передає NNS, про це повідомили в пресслужбі банку.

Нова функція «Запит платежу»

Державний ПриватБанк та платіжна система Payoneer у Приват24 створили сервіс «Запит платежу». Це новий зручний спосіб отримувати оплату за виконані послуги, який дозволяє фрілансерам легко надіслати платіжний запит, а їх клієнтам – швидко здійснити оплату.

Щоб виставити інвойс, тепер достатньо вибрати баланс та натиснути кнопку «Запитати платіж», запити на оплату можна надсилати компаніям у всьому світі.

«Наприклад, фрілансер може надіслати запит на оплату за послуги веб-розробки клієнту, якому він створює веб-сайт. Щойно ви заповните деталі свого запиту, ми надішлемо вашому клієнту електронний лист від вашого імені з інформацією про спосіб оплати (ви також отримаєте копію для обліку). Ваш клієнт може вибрати бажаний спосіб оплати та надіслати кошти безпосередньо на ваш аккаунт Payoneer», пояснила керівниця напрямку переказів ПриватБанку Марія Страшко.

Умови акції від ПриватБанк та Payoneer

До 10 лютого 2023 року триватиме акція, коли ПриватБанк та Payoneer виплачуватимуть 1000 гривень на картку та 50 доларів на акаунт Payoneer клієнтам, які створили аккаунт через Приват24 після 28 квітня 2022 року.

Створіть акаунт у Payoneer через Приват24: «Сервіси» → «Перекази» → Payoneer.

Протягом одного з етапів акції виведіть кошти з Payoneer на картку фізичної особи або валютний рахунок ФОП через сервіс Payoneer у Приват24 на суму від $1000 (в екв.).

Як зареєструватися та вивести кошти з Payoneer через Приват24?

Авторизуйтеся в Приват24 та перейдіть у меню «Сервіси» → «Перекази» → Payoneer Увійдіть у свій обліковий запис Payoneer, ввівши ім’я користувача (здебільшого це електронна пошта, пов’язана з вашим акаунтом Payoneer) і пароль Введіть код підтвердження із SMS-повідомлення З’єднайте акаунт зі своїм рахунком ПриватБанку Якщо у вас немає акаунту Payoneer, потрібно зареєструватися, виберіть картку для реєстрації. Перевірте правильність заповнених даних англійськими літерами та введіть перевірочний код Заповніть дані безпеки англійськими літерами, а також реквізити посвідчення особи Додайте рахунок ПриватБанку для виведення коштів Заявку на відкриття акаунту Payoneer створено. Упродовж кількох робочих днів ви отримаєте електронного листа про завершення її розгляду Щоб зняти кошти, виберіть ваш рахунок Payoneer Виберіть картку, на яку бажаєте переказати кошти, і призначення платежу Перевірте дані й натисніть «Отримати» Введіть OTP-пароль із SMS-повідомлення та чекайте на зарахування

Відеоінструкція:

Можливості та переваги сервісу Payoneer у Приват24:

Виведення коштів із Payoneer на картки фізичних осіб та рахунки ФОП за декілька кліків.

Зарахування коштів здійснюється в режимі онлайн 24/7 для фізичних осіб та в режимі з 8:00 до 20:00 в робочі дні для ФОП.

Сервіс запиту платежу за надані послуги.

Можливість відстежувати статус оплати створених вами інвойсів.

Отримання банківських реквізитів за балансами в USD та EUR, щоб приймати платежі за надані послуги.

Перегляд історії дебетових транзакцій, виконаних через ПриватБанк.

Вигідний курс конвертації в гривні.

Відсутня комісія банків-кореспондентів за SWIFT-платежі.

Грошова допомога на картку ПриватБанку – хто може отримати 2500 гривень