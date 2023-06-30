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Вчені змоделювали ядерну війну між США та Росією: можуть загинути 5 млрд людей (відео)

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Вчені змоделювали ядерну війну між США та Росією: можуть загинути 5 млрд людей (відео)
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Вчені змоделювали ядерну війну між США та Росією. Відео опублікувало видання Time, передає НСН.

Якщо ядерна війна станеться, то підняті в атмосферу чорний попіл та дим на строк до десяти років закриють планету від сонячного тепла. Понад 5 мільярдів людей можуть загинути від вибухів, радіації та голоду.

Ми, звісно, не знаємо точно, скільки людей переживе ядерну війну. Але якщо все навіть віддалено так погано, як передбачає це дослідження, в ній не буде переможців, будуть лише ті, хто програв», — йдеться у матеріалі журналістів

Вчені змоделювали ядерну війну між США та Росією: відео

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