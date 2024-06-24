Зірку «Піратів Карибського моря» вбила акула на Гаваях

Зірку «Піратів Карибського моря» Тамайо Перрі вбила акула на Гаваях. Актору було 49 років. Про його загибель офіційно повідомили у неділю.

Про це Новини України – НСН повідомляють з посиланням на ВВС Україна.

Актор “Піратів Карибського моря” Тамайо Перрі помер після нападу акули під час серфінгу на Гаваях.

49-річний чоловік помер у неділю вдень, підтвердили на пресконференції екстрені служби Гонолулу.

Екстрену допомогу викликали на пляж Малаекахана близько 13:00 за місцевим часом.

Смерть Перрі, який також був рятувальником, констатували після того, як його доставили на берег на водному мотоциклі.

Зірка «Піратів Карибського моря» Тамайо Перрі – що про нього відомо

Перрі знявся у фільмі “Пірати Карибського моря: На дивних берегах”, четвертій частині франшизи.

У стрічці, яка вийшла 2011 року, Джонні Депп грає ексцентричного пірата, капітана Джека Горобця, а також знімаються Пенелопа Крус і Джеффрі Раш.

Перрі також грав у фільмах “Загублені”, “Блакитна хвиля”, “Янголи Чарлі 2” та серіалі “Поліція Гаваїв”. Актор знімався в рекламі “Кока-коли”.

Перрі, який народився на східному боці гавайського острова Оаху, професійно займався серфінгом понад десять років.

В оголошенні на сайті Oahu Surfing Experience, де він рекламував свої послуги інструктора, він написав, що зміг опанувати “найсмертоносніші хвилі у світі”.

Цей хлопець з маленького острова може дати фору найкращим у світі, — написав він

Виконуючий обов’язки керівника Служби океанічної безпеки Гонолулу Курт Лагер сказав, що Перрі був “рятувальником, якого люблять усі”, додавши, що його добре знають на північному березі Оаху, а також у всьому світі.

Тамайо був чарівною особистістю, його всі любили, а він усіх – ще більше, – сказав Лагер

Мер Гонолулу Рік Бланджіарді назвав смерть Перрі “трагічною втратою”.

Він заявив на пресконференції, що Тамайо був легендарним інструктором і рятівником, дуже шанованим, виріс саме тут і був чудовим членом команди безпеки в океані.

Він сказав, що отримати цю новину у неділю вдень було “як грім серед ясного неба”, він також закликав не турбувати сім’ю Перрі у час скорботи.

Ще новини України і світу: Російська ППО вбила відпочивальників на пляжі у Севастополі, також багато поранених (фото, відео)