З 1 березня українці можуть перебувати легально у цих двох країнах лише 90 днів

З 1 березня українці можуть перебувати легально двох країнах Європи лише 90 днів. Йдеться про Румунію і Болгарію. Про зміни повідомила пресслужба Єврокомісії, передає НСН.

Чому з 1 березня українці можуть перебувати тут лише 90 днів

Громадяни України з 1 березня можуть перебувати на території Румунії та Болгарії лише 90 днів. Це пов’язано з тим, що країни увійшли до Шенгенської зони.

Від моменту входу країн до Шенгенської зони перетин морських та повітряних кордонів між ними та іншими країнами Зони став вільним.

Однак, це внесло деякі зміни для українців у питанні “безвізу” — це означає, що максимальна тривалість перебування в цих країнах без візи скоротиться до 90 днів.

Для того, аби мати право залишитися на довший термін, треба оформлювати інші дозвільні документи або виїжджати до інших країн поза межами дії Шенгену.

Раніше ці країни надавали українцям додаткові 90 днів, тобто загалом вони мали 180 днів вільного перебування.

Які країни входять до Шенгенської зони

До зони Шенгену входять:

Австрія,

Бельгія,

Данія,

Фінляндія,

Франція,

Греція,

Іспанія,

Люксембург,

Нідерланди,

Німеччина,

Португалія,

Швеція,

Італія,

Естонія,

Литва,

Латвія,

Мальта,

Польща,

Чехія,

Словаччина,

Словенія,

Угорщина,

Хорватія,

Швейцарія,

Ліхтенштейн,

Норвегія,

Ісландія,

Болгарія,

Румунія.

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