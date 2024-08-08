Вперше після Другої Світової іноземна армія зайшла на територію РФ: Bloomberg

Вперше після Другої Світової іноземна армія зайшла на територію РФ. Про це пише Bloomberg і аналізує, якими можуть бути результати такої операції.

Автор матеріалу вважає, що операція в Курській області РФ може посилити аргумент України щодо того, що США та Європа не повинні боятися погроз Кремля щодо ескалації, передають «Новини України – НСН».

За даними видання, “вторгнення близько 1000 українських військових у Курську область, яке триває вже третій день, застало російських військових зненацька.

Вперше після Другої Світової іноземна армія зайшла на територію РФ

Це перший випадок з часів Другої світової війни, коли армія іншої країни вторглася в Росію, – йдеться в матеріалі Похмурий Путін викликав на нараду вчора керівників армії та служби безпеки для отримання пояснень. Розлючені російські військові блогери звинувачують високопосадовців у кричущій некомпетентності, – продовжують журналісти

Наразі Україні не коментувала операцію або її цілі. За даними Bloomberg, серед можливих причин наступу може бути спроба захопити територію як можливий козир у майбутніх переговорах з Москвою або ж це відволікаючий маневр, який має на меті зменшити тиск на лінію оборони України, відтягуючи російські сили від фронту.

Нагадаємо, ми писали: «Суджа втрачена», труба і евакуація в самих трусах: що відомо про Курський напрямок фронту 8 серпня