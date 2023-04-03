Вбивство Татарського: головна підозрювана могла залишити рф

Вбивство Татарського (він же Максим Фомін), яке сталося вчора, 2 квітня, у російському Санкт-Петербурзі наробило багато галасу в рф, особливо в середовищі воєнкорів та пропагандистів, які тепер ходитимуть і озиратимуться, а зараз гризуться між собою, немов павуки у склянці. Виконавців та замовників підриву одіозного пропагандиста досі шукають. Про це НСН повідомляє, посилаючись на розЗМІ.

Головною підозрюваною російські служби оголосили Дар’ю Трепову. Дівчина відома у колі феміністок та петербурзьких політактивістів як «Даша Тиковка» (такий нікнейм був у неї в Твіттері). Також вона відома своєю антивоєнною позицією. Дар’ю разом з чоловіком навіть затримували у лютому минулого року за участь у антивоєнних акцій протесту.

У свій час працювала продавщицею в магазині вінтажного одягу.

Нещодавно виїхала з Петербурга до Москви. Напередодні вибуху у кафе повернулася до Петербурга. Саме вона принесла на зустріч із Владленом Татарським гіпсове погруддя, в якому була захована вибухівка.

Вночі рідних Дар’ї Трепової (зокрема сестру) привезли на допит. Сама Дар’я досі не затримана. За попередніми даними, увечері 2 квітня вона збиралася вилетіти з росії.

Дівчину оголосили у розшук.

Чоловік Дар’ї Трепової — Дмитро Рилов — якого підозрювали у співучасті та розшукували, ймовірно, давно не перебуває в росії і може бути непричетним до вибуху. Принаймні таку заяву зробила Лібертаріанська партія (Рилов – член цієї партії).

Кількість постраждалих під час вибуху в кафе зросла до 32 осіб. З них 24 особи госпіталізовано. 10 – знаходяться у важкому стані.

На відео Дар’я якраз і несе погруддя зі схованою всередині вибухівкою у кафе, де проходив творчий вечір за участі Z-тусовки на чолі із Владленом Татарським.

Детально про вбивство Татарського читайте тут: Загинув відомий російський пропагандист Владлен Татарський – його підірвали у Пітері в кафе