В Ізраїлі вперше в історії евакуюють ціле місто через війну. Про це повідомляє видання The Times of Israel, передає НСН. Йдеться про місто Сдерот.

Заступник мера Сдерота Елад Калімі розповів, що місто вже зазнало 75 прямих ракетних влучень відтоді, як ХАМАС спочатку напав на Ізраїль, поклавши початок війні, яка триває вже дев’ятий день.

Сдерот став першим ізраїльським містом, яке зіткнулося з евакуацією за підтримки уряду.

За оцінками Калімі, приблизно дві третини з 30 000 жителів міста вже евакуювалися, а більшість громадян, що залишилися, покинуть місто сьогодні.

Він очікує, що близько 10% залишаться в місті через власний вибір або через труднощі.

Уряд, підтриманий приватними пожертвуваннями, фінансує готелі для розміщення евакуйованих з міста Сдерот у Тель-Авіві, Єрусалимі та Ейлаті.

Аєлет Шмуель, яка живе в сусідньому Ашкелоні, але працює з травмованими жителями Сдерота, каже, що з ідеологічних міркувань вона та її родина не евакуюються у відносно безпечніші райони країни.

«Є багато людей, що почуваються як я, вони кажуть, що нас ніхто не вижене зі свого дому, досить», — каже Шмуель, проходячи повз прострелений кулями фургон у Сдероті, що є свідченням вбивчих дій ХАМАС 7 жовтня

Південний Ашкелон також включений до ширшого урядового плану евакуації.

«І плюс, куди ми поїдемо? Я можу поїхати до Тель-Авіва. Вони теж туди підуть», – каже вона про терористське угруповання

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