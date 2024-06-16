В Японії стрімко шириться вірус, що може вбити людину за 48 годин. Рідкісний вірус викликаний м’ясоїдною бактерією.

Про це повідомляє Bloomberg, передають Новини України – НСН.

Рідкісний і смертельно небезпечний синдром стрептококового токсичного шоку, який може призвести до смерті протягом 48 годин, стрімко поширюється в Японії, особливо в Токіо, з безпрецедентною кількістю випадків, зареєстрованих у першій половині 2024 року.

Рідкісна та смертельна хвороба, спричинена бактерією, що поїдає м’ясо.

Випадки Синдрому стрептококового токсичного шоку (STSS) зросли до безпрецедентних рівнів, спричиняючи занепокоєння серед медичних фахівців та громадськості.

STSS – це агресивне захворювання, яке може призвести до летального результату протягом 48 годин після інфікування. Лише Токіо повідомив про 145 випадків у першій половині 2024 року, що свідчить про швидке поширення цієї небезпечної інфекції.

Більшість випадків припадає на дорослих старше 30 років, причому рівень смертності становить близько 30 відсотків.

Симптоми та ознаки СТШ

Симптоми та ознаки СТШ розвиваються швидко (протягом 48 годин), часто у здорових до цього моменту людей. Клінічні прояви стафілококового СТШ включають лихоманку/озноб, гіпотонію (може включати ортостаз або непритомність), дерматологічні прояви (дифузна макулярна еритродермія з наступною десквамацією через один-два тижні) та ураження інших органів та систем.

Прояви поліорганних уражень включають шлунково-кишкові симптоми (біль у животі, блювання та/або водяниста діарея), міалгії, ураження слизових оболонок (піхви, ротоглотки або кон’юнктиви), ураження нирок, печінки, тромбоцитопенія та неврологічні свідомості, дратівливість, збудження, галюцинації).

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