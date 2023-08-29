Автобус з українцями потрапив в ДТП у Румунії: багато постраждалих (відео)

Автобус з українцями потрапив в ДТП у Румунії, внаслідок чого багато людей отримали травми. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, зокрема Digi24, передає НСН.

В автобусі перебували близько 40 пасажирів – всі вони громадяни України.

Аварія сталася ввечері 28 серпня в румунському місті Неводарі.

Повідомляється, що ДТП сталася через те, що автобус зачепив обмежувач висоти.

Внаслідок ДТП до лікарні були доправлені шестеро дорослих, які отримали травми голови, верхніх та нижніх кінцівок. Ще шестеро людей отримали медичну допомогу на місці та відмовилися від госпіталізації.

На місці аварії працювали рятувальники та медики.

Автобус з українцями потрапив в ДТП у Румунії: відео

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