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На півночі Італії в аварію потрапив автобус з українцями, які поверталися додому (фото, відео)

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На півночі Італії в аварію потрапив автобус з українцями, які поверталися додому (фото)
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На півночі Італії в аварію потрапив автобус з українцями, які поверталися додому. Про це повідомляють італійські ЗМІ, передає НСН.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, автобус врізався у вантажівку між містами Латісана та Сан-Джорджіо-ді-Ногаро в регіоні Фріулі-Венеція-Джулія на північному сході Італії. Аварія сталася близько 19:30 у п’ятницю, 25 серпня

Трою людей отримали серйозні травми, ще десятки, включаючи дітей, постраждали. Усі громадяни України поверталися на батьківщину.

Інформації про загиблих наразі немає.

На півночі Італії в аварію потрапив автобус з українцями: фото, відео

На півночі Італії в аварію потрапив автобус з українцями, які поверталися додому (фото)

На півночі Італії в аварію потрапив автобус з українцями, які поверталися додому (фото)

На півночі Італії в аварію потрапив автобус з українцями, які поверталися додому (фото)

На півночі Італії в аварію потрапив автобус з українцями, які поверталися додому (фото)

На півночі Італії в аварію потрапив автобус з українцями, які поверталися додому (фото, відео)

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