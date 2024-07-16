Уряд Німеччини не бачить сенсу передати Україні винищувачі за пропозицією лідера ХДС

Уряд Німеччини не підтримав пропозицію лідера ХДС щодо передачі Україні винищувачів. За словами речника, передавати різні моделі винищувачів не має сенсу.

Федеральний уряд відхилив заклик лідера ХДС про передання Україні німецьких винищувачів. Напередодні Фрідріх Мерц наголосив, що країна не має стояти осторонь постачання бойових літаків.

Речник уряду Штеффен Гебештрайт заявив, що “немає жодного сенсу” передавати Україні різні типи винищувачів.

Німеччина не планує постачати Україні винищувачі

Уряд Німеччини не підтримав заклик лідера опозиційної партії Християнсько-демократичний союз розпочати постачання винищувачів.

Немає жодного сенсу передавати Україні винищувачі різних типів, незалежно від питання про те, хто взагалі може постачати такі літаки,

– підкреслив Штеффен Гебештрайт.

Видання зауважило, що пропозиція Фрідріха Мерца не нова. Водночас додало, що Бундесвер не має літаків F-16.

З відкритих даних відомо, що Німеччина має на озброєнні два типи бойових літаків, зокрема, багатоцільовий MRCA PA-200 Tornado та Eurofighter.

Лідер ХДС висловлювався за більшу підтримку України в захисті від російської агресії, а також за постачання бойових літаків.

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