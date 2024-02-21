Українські біженці масово їдуть в одну з країн ЄС. Центри переповнені. Про це пише nltimes.nl, передає НСН.

Йдеться про Нідерланди, які стикаються із проблемою розміщення українських біженців.

Муніципальні притулки для українських біженців у Нідерландах заповнені майже ущерть. Із 90 тисяч місць прийому українців зайнято понад 99%.

За перші тижні 2024 року до реєстраційного центру в Утрехті звернулися понад 3000 українців. Зазвичай біженці спочатку залишаються в центрі реєстрації в Jaarbeurs, а потім переїжджають до муніципального притулку. Всі українці мають право на місце в муніципальних притулках.

Але доступні місця для притулку в муніципалітетах вичерпуються, повідомив Яап Донкер з Veiligheidsregio Utrecht, пожежної станції, яка допомагає організовувати притулки.

Притулок при реєстраційному пункті, який розрахований на 140 місць, з початку лютого щодня переповнений. Щодня все більше людей прибуває, а відправити їх нікуди.

Є ймовірність того, що нам доведеться тимчасово закрити двері у найближчі тижні. Ми не хочемо цього, але у нас немає іншого вибору, оскільки психічні та фізичні умови життя, такі як гігієна, більше не можуть бути гарантовані. Це означає, що люди можуть опинитися на вулиці, – сказав Донкер

У нещодавньому листі до парламенту держсекретар у справах притулку Ерік ван дер Бург зазначив, що він намагатиметься стимулювати “самостійність та участь” українських біженців у Нідерландах, щоб звільнити трохи місць у муніципальних притулках. Одним із варіантів може бути вимога оплачувати притулок, якщо вони мають для цього достатній дохід.

За даними УВКБ ООН, на кінець січня 2024 року Нідерланди надали статус тимчасового захисту 149 тисячам українців.

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