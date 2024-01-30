Скорочення грошової допомоги біженцям: одна з країн Європи ускладнить перебування українців

Влада Норвегії планує посилити контроль над переселенцями, які прибули з України, включаючи скорочення фінансової підтримки. Це обумовлено бажанням зменшити потік біженців через недостатні ресурси для забезпечення всіх необхідних умов. Передає НСН.

Скорочення грошової допомоги біженцям

Про посилення заходів контролю норвезький уряд оголосив 29 січня.

“Ми маємо забезпечити контроль над потоком біженців. Ми не повинні допустити, щоб тиск на муніципалітети став настільки високим, що підтримка допомоги Україні може бути поставлена під сумнів”, – заявила голова норвезького мін’юсту Емілі Мель.

Основна мета нових правил полягає у зменшенні фінансової підтримки для біженців з України. А саме:

українці, які мешкають у приватних будинках, а це центри надання притулку, більше не отримуватимуть фінансових виплат;

для отримання одноразової грошової допомоги (зараз це майже 93 000 крон, або 8 200 євро) потрібно буде перебувати в Норвегії щонайменше рік;

буде скорочено початкову допомогу для бездітних пар.

Крім того, уряд Норвегії висловлює намір зробити певні соціальні виплати та послуги для українських біженців залежними від їх перебування в країні. Проте ці зміни ще не є остаточно затвердженими та будуть обговорюватися.

Додатково вноситься пропозиція стимулювати українських біженців, які відвідують курси імміграції в Норвегії, активніше шукати роботу або принаймні займатися підробітком.

Правила для українських біженців перепишуть і у Польщі

Зі свого боку, Польща також змінить правила перебування біженців із України. Причому, вже у 2024 році.

У нинішньому вигляді правила діятимуть лише до вересня. А серед анонсованих змін після цієї дати – зменшення виплат на дітей та скасування статусу біженця після виїзду з Польщі навіть на короткий термін, наприклад, на свята. Адже, на думку польського уряду, тим, хто залишає країну, вже не потрібний тимчасовий захист.

За даними польських ЗМІ, Польща у питанні біженців планує запозичити досвід Норвегії. У цій країні громадяни України вже можуть втратити статус біженця, якщо поїдуть, наприклад, у відпустку – оскільки, вважають там, такий крок свідчить про відсутність потреби громадянина притулку.

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