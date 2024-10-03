«Удар по Курській АЕС» – це російський вкид і фейк, заявили в МЗС України увечері 3 жовтня після того, як у ворожих телеграм-каналах та ЗМІ почали розганяти інформацію про нібито атаку на ядерний об’єкт у Курчатові.

Заяву зробив спікер Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, передають “Новини України – НСН“.

Ми категорично заперечуємо твердження російських ЗМІ про українські удари по Курській атомній електростанції або поблизу неї, – наголосив Тихий

Він нагадав, що, на відміну від російських окупантів, українські захисники дотримуються норм міжнародного гуманітарного права. Вони не б’ють по цивільному населенню чи об’єктах цивільної інфраструктури.

Чому заговорили про удар по Курській АЕС

3 жовтня, російські пропагандистські канали та чиновники почали поширювати інформацію про “атаку українських військових на Курську АЕС”.

У мережі оприлюднили відео вибухів і пожежі нібито з Курчатова.

Момент вибуху. Обережно, у відео ненормативна лексика!

Відео пожежі.

Примітно, що між собою росіяни не погоджували фейк – губернатор Курської області Олексій Смірнов говорив про атаку дроном, тоді як пропагандисти запевняли в ударі авіабомбою.

Так, прокремлівський канал Mash написав, що авіабомба впала за 5 км від станції.

А губернатор заявив, що в районі Курчатова засобами радіоелектронної боротьби пригнічено українську БПЛА літакового типу. Внаслідок його падіння сталися вибухи в господарській споруді, яка не має відношення до Курської атомної електростанції.

Також у росіян є версія, що влучання відбулося у склад боєприпасів.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголошував, що українські захисники не завдавали удару по Курській АЕС. За його словами, у цьому немає доцільності.

Він звернув увагу, що у якості “доказів” росіяни публікують відео з пожежею в місті Курчатов, яке не має нічого спільного з “атакою на АЕС”.

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