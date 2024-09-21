На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Збройні сили України змогли скористатися ситуацією для наступу в Курській області, незважаючи на те, що Росія заздалегідь знала і готувалася до операції українських військових.

Про це розповідають “Новини України – НСН” з посиланням на ISW

Як повідомляється, російська влада знала про загрозу майбутнього українського наступу в Курську область місяцями, але не вжила адекватних заходів для усунення такої загрози.

The Guardian, посилаючись на російські урядові та військові документи, захоплені українськими силами в Курській області, повідомила 20 вересня, що російські війська, дислоковані на Курщині, неодноразово попереджали російське військове командування про можливість українського наступу в Курську область, починаючи з кінця 2023 року.

Документи, з якими ознайомилося видання, але не змогло самостійно перевірити, свідчать, що місцеве військове командування неодноразово віддавало накази про проведення додаткових навчань для російських військовослужбовців, які проходять службу на Курщині, будівництво додаткових укріплень, підготовку окопів-приманок і військової техніки в рамках підготовки до майбутньої української операції.

ЗСУ змогли скористатися ситуацією для наступу в Курській області, незважаючи на те, що росія знала про загрозу

В одному з документів зазначалося, що російські військові частини, дислоковані вздовж кордону, станом на червень 2024 року були укомплектовані в середньому лише на 60-70 відсотків від їхньої передбачуваної кінцевої чисельності і переважно були укомплектовані погано підготовленими резервістами.

“Схоже, що російська влада не доклала жодних суттєвих зусиль для підвищення готовності російських військових частин, які несуть службу в прикордонних районах Курської області, або будівництва додаткових фортифікаційних споруд уздовж міжнародного кордону до вторгнення, і російська влада, можливо, вирішила проігнорувати ці запити через прорахунки щодо здатності України просунутися вглиб Курської області”, – йдеться в повідомленні Інституту вивчення війни.

У звіті вказують, що ці документи підтверджують нещодавню оцінку ISW, що українські сили досягли оперативної несподіванки під час вторгнення в Курську область, незважаючи на те, що російська влада повідомляла про можливість вторгнення.

“Хоча російські війська, ймовірно, знали про різні точки вздовж кордону, в яких Україна могла б здійснити наступ, українські війська змогли використати невизначеність щодо їхніх оперативних намірів і спроможностей, щоб забезпечити оперативну раптовість. За повідомленнями, українські війська також експериментували з інноваційними методами, що поєднують наземні дії і безпілотні системи, які ISW не буде детально висвітлювати для підтримання оперативної безпеки України”, – зазначили в ISW. “Українська операція в Курській області демонструє, що несподіванка все ще можлива навіть на частково прозорому полі бою, де супротивник може спостерігати концентрацію сил, але не може достовірно розпізнати оперативні наміри і можливості противника”, – йдеться в повідомленні.

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