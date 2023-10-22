В ООН заявили про гуманітарну катастрофу у Секторі Гази – під загрозою життя 1,6 млн людей

В ООН заявили про гуманітарну катастрофу у Секторі Гази. Понад 1,6 мільйона людей гостро потребують гуманітарної допомоги, передає НСН.

Також в ООН заявили, що перша колона з 20 вантажівок, яка прибула до Сектора Гази, щоб забезпечити місцеве населення гуманітарною допомогою, є лише початковим заходом.

Про це йдеться у спільній заяві Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), Всесвітньої продовольчої програми (ПРООН), Фонду у галузі народонаселення та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

У повідомленні вказується, що понад 1,6 мільйона людей гостро потребують гуманітарної допомоги.

“Найбільший ризик становлять вразливі групи населення, а діти вмирають з тривожною швидкістю і позбавлені права на захист, їжу, воду та медичну допомогу”, – йдеться у заяві

Крім того, в ООН закликали до гуманітарного припинення вогню, щоб забезпечити доставку гуманітарної допомоги для всієї території Сектора Гази.

“Гуманітарна ситуація в секторі Гази була критичною ще до останніх бойових дій. Нині вона катастрофічна. Світ повинен робити більше”, – говориться у заяві ООН

Разом з тим, речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік повідомив, що 20 вантажівок з гуманітарною допомогою, які в’їхали до Сектора Гази, не були піддані перевірці на наявність зброї. Вони могли бути допущені по спрощеній процедурі. Всі допомога була передана представникам Червоного Хреста для роздачі людям.

Дюжаррік додав, що надалі такий підхід не буде використовуватися, і невідомо, коли буде дозволено в’їзд більшої кількості вантажівок.

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