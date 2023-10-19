США наклали вето на рішення Радбезу ООН щодо війни в Ізраїлі. Це сталося у серед 18 жовтня, пише агентство Reuters, передає НСН.

США наклали вето на рішення Радбезу ООН щодо війни в Ізраїлі – що передбачало рішення?

Сполучені Штати наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, що закликала до гуманітарної паузи в конфлікті між Ізраїлем і палестинськими бойовиками ХАМАС, аби забезпечити доступ гуманітарної допомоги до Сектора Гази.

Голосування за текстом, розробленим Бразилією, двічі відкладали упродовж останніх кількох днів, оскільки США намагалися забезпечити доступ допомоги до Сектора Гази. Дванадцять членів проголосували за проєкт тексту в середу, а Росія і Велика Британія утрималися.

Ми перебуваємо на місцях і виконуємо важку дипломатичну роботу, – заявила посол США в Організації Об’єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд Раді, що складається з 15 членів, після голосування. Ми вважаємо, що нам потрібно дозволити цій дипломатії зіграти свою роль. Так, резолюції важливі. І так, ця рада має висловитися. Але дії, які ми робимо, повинні ґрунтуватися на фактах на місцях і підтримувати прямі дипломатичні зусилля. Це може врятувати життя. Рада має зробити це правильно, – сказала вона. Ми щойно вкотре стали свідками лицемірства і подвійних стандартів наших американських колег”, – заявив посол Росії в ООН Василь Небензя. – Розроблена Росією резолюція, що закликає до гуманітарного припинення вогню, не була ухвалена в понеділок

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у середу закликав до негайного гуманітарного припинення вогню, щоб забезпечити звільнення заручників і доступ гуманітарної допомоги до Сектора Гази.

Росія заявила, що тепер звернулася з проханням скликати Генеральну Асамблею ООН, що складається зі 193 членів, для проведення надзвичайної спеціальної сесії щодо конфлікту. Він міг би ухвалити рішення поставити проєкт резолюції на голосування там, де жодна країна не має права вето. Резолюції Генеральної Асамблеї не мають обов’язкової сили, але мають політичну вагу.

Посланець ООН з питань миру на Близькому Сході Тор Веннесланд заявив Раді, що існує “дуже реальний і надзвичайно небезпечний” ризик розширення конфлікту.

Я боюся, що ми перебуваємо на краю глибокої та небезпечної прірви, яка може змінити траєкторію ізраїльсько-палестинського конфлікту, а то й Близького Сходу загалом, – сказав Веннесланд, звертаючись до Ради через відеозв’язок із Дохи.

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