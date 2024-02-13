У Москві вночі сталася «чозахрєнь» – палало в районі важливого НПЗ (відео)

У Москві вночі 13 лютого сталася масштабна пожежа. Відео оприлюднили у Телеграм-каналах, передає НСН.

Як стало відомо, палало в районі НПЗ «Газпромефті» у Капотні, який забезпечує 40% потреб Москви у бензині та 50% у дизельному паливі, а також є основним постачальником палива для столичних аеропортів. Про це повідомляє Інформаційний спротив

«Чезахрєнь» – каже мешканець Москви на відео. Також він зазначає, що на годиннику – третя ночі.

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