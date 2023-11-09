У Курській області дрон атакував завод. Про таке повідомила місцева влада, передає НСН.

Згідно із повідомленнями, у Суджі Курської області БпЛА скинув три касетні боєприпаси на маслоробний комбінат. Про це повідомив губернатор Курської області Роман Старовойт 9 листопада.

У Суджі БПЛА ЗСУ атакував маслоробний комбінат. Було скинуто 3 касетні боєприпаси, – стверджує губернатор

Також він повідомив, що два боєприпаси розірвалися і пошкодили виробничі бочки та підземне сховище продукції та один боєприпас не розірвався. Для його знешкодження викликано саперів.

Увага! До будь-яких заяв росіян закликаємо ставитися критично. Зовсім не факт, що атаковано саме маслоробний завод. Крім того, з української сторони підтверджень, що це був дрон ЗСУ поки що немає.

У Курській області дрон атакував завод 9 листопада: фото

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