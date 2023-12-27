У Європі другий день поспіль величезні черги на оформлення українських документів, передає НСН. У телеграм-каналах публікують фото великих скупчень людей, більшість з яких – чоловіки.

Такий ажіотаж пов’язаний із тим, що у новому законопроекті про мобілізацію зазначено, що чоловікам призовного віку, які перебувають за кордоном, робитимуть паспорти лише за поданням військово-облікових документів.

Нагадаємо, у тексті документу, який поки що не прийняли, вказано, що українцям за кордоном, які не стали на військовий облік, не будуть видавати закордонні паспорти та обмежуватимуть банківські операції.

У Європі другий день поспіль величезні черги на оформлення українських документів: фото

На фото — Берлін, Краків та Прага.

Ще новини України і світу: Новий закон про мобілізацію: з якими пунктами не згоден Залужний