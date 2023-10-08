У Єгипті поліцейський відкрив вогонь по автобусу з ізраїльськими туристами: є жертви (відео)

У Єгипті поліцейський відкрив вогонь по автобусу з ізраїльськими туристами. Про це повідомляють Associated Press та Times of Israel, передає НСН з посиланням на Громадське.

Як повідомляють ЗМІ, озброєний чоловік відкрив вогонь по автобусу, повному ізраїльських туристів. Це сталося на місці Стовпа Помпея — туристичного моноліту в Александрії.

RT Arabic повідомляє, що двоє ізраїльтян були вбиті єгипетським поліціянтом, тоді як Walla News пише, що є інформація про одного загиблого та одного пораненого ізраїльтянина. Водночас AP пише, що загинули двоє ізраїльтян та один єгиптянин.

За непідтвердженою поки що інформацією поліціянта затримали.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю підтвердило загибель двох своїх громадян з туристичного автобусу.

Тим часом у мережі вже оприлюднили відео, записане у Єгипті після обстрілу.

У Єгипті поліцейський відкрив вогонь по автобусу з ізраїльськими туристами: відео

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