У готелі Туреччини знайшли мертвим російського дипломата. Про це пише видання The Sun, передає НСН.

У номері турецького готелю знайшли мертвим 61-річного високопоставленого російського дипломата Миколу Кобринця. Поліція Туреччини розпочала розслідування.

Кобринець обіймав посаду глави департаменту загальноєвропейської співпраці МЗС Росії. До Туреччини він прибув на саміт послів країн світу.

Російського дипломата виявили мертвим у його ліжку готелі Стамбула після того, як він не прийшов на ранкову зустріч послів і його колеги вислови занепокоєння.

За попередніми даними, причина смерті Кобринця – серцевий напад, проте правоохоронці розпочали розслідування.

Тіло російського дипломата доставили у морг Інституту судової медицини, де буде проведено розтин.

Поліцнйські, в свою, перевіряють готельний номер Кобринця на наявність чужих відбитків пальців та перевіряють камери відеоспостереження готелю.

Ще новини України і світу: Співробітник МЗС Росії заразився холерою, з ним міг контактувати Лавров – що відомо