Співробітник МЗС Росії заразився холерою, з ним міг контактувати Лавров – що відомо

Співробітник МЗС Росії заразився холерою. З ним міг контактувати глава МЗС РФ Лавров. Про це повідомляє і розповідає подробиці російське видання База, передає НСН.

Спочатку зазначалося, що член делегації МЗС Росії заразився холерою під час саміту G-20 в Індії, але згодом з’явилося припущення, що статися це могло і раніше. Такі повідомлення з’явилося вчора, 21 вересня в телеграм-каналі Бази. За даними ЗМІ, через хворого дипломата, журналісти, які контактували з ним, потрапили на жорсткий карантин — їх не випускають з лікарні і не дають побачитися з рідними.

А все було так. Два Іл-96 авіазагони Росії повернулися з Делі 11 вересня. У пасажирів взяли аналізи, і вже за два дні з’ясувалося, що один із членів російської делегації має холеру. При цьому, за словами джерел, хворому стало погано вже рейсом до столиці: у літаку він скаржився на погане самопочуття.

За даними «Бази», дипломата поклали до інфекційної лікарні. Він лежить у боксі під наглядом.

Після результатів проби на холеру з усіма журналістами зв’язалися представники МЗС, а потім медпрацівники. У них, а також у екіпажу, взяли аналізи та посадили на домашній карантин, проте 17 вересня частину журналістів взагалі госпіталізували. Їх тримають на «суворому» режимі і забороняють вихід на прогулянки та побачення з рідними.

Співробітник МЗС Росії заразився холерою: з ним могли контактувати Лавров і Захарова

Згодом «База» уточнила, що член делегації МЗС, який заразився холерою, міг контактувати з Сергієм Лавровим. Наразі міністр закордонних справ перебуває у Нью-Йорку на генасамблеї ООН.

За інформацією джерел Бази, з Індії заражений летів в літаку з журналістами, а Лавров та офіційний представник Захарова летіли іншим літаком. Проте не виключено, що вони контактували із захворілим під час саміту G-20. Крім того, співробітник міг підхопити інфекцію ще до Індії – у Бангладеш чи Індонезії. У всіх цих перельотах він сидів поруч із Захаровою та Лавровим.

До саміту G-20 у Нью-Делі всі учасники російської делегації (зокрема Сергій Лавров та Марія Захарова) літали одним літаком і побували у двох містах — Джакарті та Дакці. З Бангладешу делегація полетіла до Індії, а вже звідти Захарова та Лавров вирушили окремим літаком до Владивостока, а решта — до Москви.

При цьому, за словами джерел «Бази», з дня прибуття 11-го і до 15 вересня багато хто відправлений на карантин спокійно ходив на роботу у свої редакції, де спілкувався і з іншими журналістами.

Зараз Лавров знаходиться у Нью-Йорку, на генасамблеї ООН. Очікується, що там міністр проведе близько 20 двосторонніх зустрічей, зокрема з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

Читайте також: Індія може змінити свою назву