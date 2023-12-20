Верховний суд Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 2024 року. Про це пише CNN, повідомляє Громадське, передає НСН.

Верховний суд американського штату Колорадо ухвалив «безпрецедентне рішення» про те, що колишній президент США Дональд Трамп за конституцією не має права балотуватися у 2024 році через його спробу вплинути на вибори 2020-го.

Суд аргументував своє рішення тим, що заборона 14-ї поправки повстанцям обіймати державні посади поширюється на поведінку Трампа 6 січня 2021 року, коли натовп його прихильників увірвався до приміщення Конгресу, щоб зірвати результати президентських виборів, на яких переміг Джо Байден.

Рішення суду усуває Трампа з первинного голосування (праймеріз) Республіканської партії в Колорадо, яке заплановано на початок березня. Однак судді Колорадо призупинили своє рішення, щоб Трамп міг подати апеляцію до Верховного суду США.

CNN відзначає, що це «знакове рішення» притягує Трампа до відповідальності за спробу скасувати вибори 2020 року та передбачає політичне покарання за його антидемократичну поведінку.

«Президент Трамп підбурював і заохочував до використання насильства та беззаконних дій, щоб зірвати мирну передачу влади», — констатували судді

Представник передвиборчого штабу Трампа назвав рішення помилковим.

Раніше суд першої інстанції в Колорадо відмовив у позові проти Трампа, пояснюючи це тим, що в Конституції чітко не вказано, що поправка стосується посади президента. Верховний суд штату не погодився з такою інтерпретацією і визнав, що конституційна заборона поширюється і на потенційних кандидатів у президенти.

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