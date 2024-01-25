Терориста Стрєлкова засудили до 4 років колонії: що відбувається біля суду (відео)

Терориста Стрєлкова засудили до 4 років колонії. Про це повідомляє російський Телеграм-канал База, передає НСН.

Ігоря Стрєлкова у Росії засудили до 4 років колонії загального режиму.

‘Служу Батьківщині’, – так відреагував на вирок сам Стрєлков

Біля будівлі Московського міського суду зібралися прихильники Ігоря Стрєлкова. Одну людину з плакатом затримали — на її місце невдовзі став інший прихильник.

Дружина Стрєлкова Мирослава Регінська назвала чоловіка політв’язнем. Захист має намір подати апеляцію на вирок.

Стрєлкова засудили: у чому його звинуватили

Нагадаємо, Стрєлкова затримали у липні 2023 року. Його висунули звинувачення за частиною 2 статті 280 КК («Публічні заклики до екстремізму з використанням інтернету»). Підставами для порушення справи стали дві публікації Стрєлкова у телеграм-каналі: у першому посту він допускав можливу «здачу» росією українського Криму, а також прокоментував невиплати військовим фразою «Громадяни, адже за це розстрілювати мало». Пізніше адвокат Стрєлкова уточнив, що експертиза визнала лише одну посаду екстремістською, — за нею і висунули остаточне звинувачення. Сам обвинувачений відмовлявся визнавати провину.

Ігор Стрєлков став відомий у 2014 році після подій на Донбасі: під його керівництвом один із загонів розпочав збройне повстання проти української влади. З 16 травня по 14 серпня 2014 року Стрєлков обіймав посаду так званого «міністра оборони ДНР». В інтерв’ю газеті ‘Завтра’ Стрєлков заявив, що саме він ‘натиснув спусковий гачок війни’.

У листопаді 2022 року суд у Гаазі визнав Стрєлкова одним із винуватців краху малайзійського Boeing 777 у Донецькій області влітку 2014 року. Його заочно засудили до довічного ув’язнення. В інтерв’ю «Базі» Ігор Стрєлков говорив, що у разі винесення обвинувального вироку у нього не залишається місця на Землі, де він би визнавав закон.

Раніше ми повідомляли: «В якийсь момент їх не залишиться»: дружини окупантів вийшли на пікети у Москві (фото, відео)