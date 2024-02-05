У Нью-Йорку щотижня проходить акція Stand With Ukraine (фото)

У Нью-Йорку щотижня проходить акція Stand With Ukraine. Відбувся захід і 4 лютого. Про це повідомляє Телеграм-канал Астра, передає НСН.

4 лютого у Нью-Йорку пройшла акція на підтримку України. Протестувальники вийшли на Таймс Сквер із плакатами, із закликами зупинити обстріли України та судити російське керівництво в Гаазькому суді.

Організатором акції виступає ProtestNY.

4 лютого у Нью-Йорку пройшла акція Stand With Ukraine: фото

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