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Тег:
ВійнаСША

США виділятимуть допомогу Україні меншими пакетами – Міноборони

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США виділятимуть допомогу Україні меншими пакетами – Міноборони
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США виділятимуть допомогу Україні меншими пакетами у найближчій перспективі. Про це повідомила заступниця спікера міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає НСН.

Сполучені Штати й надалі виділятимуть пакети військової допомоги для України, проте у найближчій перспективі вони стануть значно меншими.

“Ми продовжимо надавати Україні військову допомогу, але в менших обсягах. Ми дуже просимо Конгрес підтримати додатковий запит, який надіслав президент, щоб ми могли продовжувати задовольняти потреби України на полі бою”, – сказала Сінгх

Вона запевнила, що США залишаються відданими підтримці України та продовжуватимуть передавати допомогу.

Нагадаємо, нещодавно в США заявили, що вони використали близько 96% від суми, яку виділили на допомогу Україні, проте у Пентагона залишилося для Києва $1,1 млрд.

Раніше ми повідомляли:  США зменшать військову допомогу Україні – у Білому домі пояснили чому

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