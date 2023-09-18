Служба безпеки Грузії звинуватила Україну в підготовці держперевороту

Служба безпеки Грузії звинуватила Україну в підготовці перевороту в державі. Про це пише Радіо Свобода, передає НСН.

Служба державної безпеки (СДБ) Грузії виступила із заявою, в якій, по суті, звинуватила військову розвідку України у підготовці ‘масових заворушень’ та ‘насильницької зміни влади’ у Тбілісі одразу після передбачуваної відмови Єврокомісії надати Грузії статусу кандидата в члени ЄС.

Європейська комісія має опублікувати попередню доповідь з цього питання у жовтні, а остаточний висновок – у грудні поточного року. У ЄС уже зараз заявляють, що Грузія не виконала всіх вимог.

За твердженням СДБ, підготовкою ‘грузинського Євромайдану’ з Києва безпосередньо керує заступник начальника військової розвідки України, генерал Георгій Лордкіпанідзе, який під час перебування Михайла Саакашвілі президентом обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ Грузії. Разом із генералом Лордкіпанідзе у змові з метою повалення влади нібито беруть участь ‘ряд підзвітних йому осіб’, у тому числі глава ‘Грузинського легіону’, який воює в Україні проти російських військ, Мамука Мамулашвілі.

Сам Мамулашвілі в інтерв’ю грузинським ЗМІ майже відразу відкинув усі звинувачення, назвавши їх ‘фальшивкою’.

Від імені правлячої партії ‘Грузинська мрія’ із заявою виступив голова парламенту Шалва Папуашвілі. Він назвав ‘ганебною’ поведінку генерала Лордкіпанідзе і загалом влади України, яка ‘таким чином відповідає на солідарність Грузії в ході війни’.

Опозиційна партія Михайла Саакашвілі ‘Єдиний національний рух’ відкинула всі звинувачення у підготовці насильницької зміни влади, назвавши їх ‘підготовкою громадської думки до відмови ЄС надати статус кандидата проросійській владі Грузії’.

Незважаючи на гучну заяву, СДБ не повідомляла про порушення кримінальної справи за ознаками підготовки найтяжчого злочину або проти конкретних осіб.

Ще новини України і світу:У Нідерландах відкрили цілий район-прихисток для 1000 українських біженців