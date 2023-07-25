Росія влаштувала шпигунський пункт на даху посольства у Кишиневі – розмістила там 28 тарілок

Росія влаштувала шпигунський пункт на даху посольства у Кишиневі. Принаймні, у цьому її підозрюють журналісти і влада Молдови, передає НСН з посиланням на Європейську правду.

На даху російського посольства в Молдові встановлено десятки антен і супутникових тарілок, які спецслужби РФ використовують для стеження. Про це йдеться в розслідуванні Jurnal TV і The Insider.

За даними розслідувачів, кількість тарілок і передавальних пристроїв на даху посольства РФ у Кишиневі з кожним роком зростає. Також на даху дипломатичного представництва і на сусідніх будівлях періодично можна помітити таємничих людей.

Як зазначають журналісти, ці люди – засекречені офіцери зв’язку з Головного розвідувального управління (ГРУ) і Служби зовнішньої розвідки (СЗР), тісно пов’язані з хакерськими угрупованнями, які зламували пошту європейських лідерів Ангели Меркель та Емманюеля Макрона, а також ексглави Держдепу США Гілларі Клінтон.

Співробітники спецслужб РФ піднімалися на дах посольства перед парламентськими і президентськими виборами, перед самітом Європейського політичного співтовариства, що проходив під Кишиневом, а також 14 травня, у день виборів башкана (голови) Гагаузії, автономного регіону Молдови.

На даху помічали, зокрема, Павла Якуніна – офіцера військового аташе в посольстві Росії в Молдові, який також відповідає за секретні канали зв’язку зі штаб-квартирою ГРУ в Москві і з приймальним центром космічної розвідки в підмосковних Ватутинках.

Зараз офіцерами-зв’язківцями і “слухачами” в Кишиневі командує Александр Васінович. Він часто з’являється на даху посольства і дає вказівки підлеглим.

Всього журналісти нарахували на даху посольства 28 антен і тарілок. Деякі з них дають змогу встановлювати супутниковий зв’язок, мікрохвильову ретрансляційну лінію або посилювати сигнал бездротового інтернет-маршрутизатора, визначати місце розташування кораблів, літаків і керованих ракет.

Вони перехоплюють сигнали супутникової телефонії. Це дає змогу прослуховувати телефонні розмови і перехоплювати переговори по рації місцевої поліції.

Крім того, дружин розвідників використовують як кур’єрів для перевезення занадто “важких” файлів. Джерела у прикордонній поліції зазначають, що дружини часто літають до Москви і назад, а в їхніх сумках завжди багато флешок і жорстких дисків. Оскільки у дружин є дипломатичний імунітет, їх не можна оглядати.

Занепокоєне ситуацією МЗС Молдови викличе посла Росії Олега Васнєцова для пояснень щодо антен на будівлі диппредставництва.

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