Декілька днів тому стало відомо, що Путін видав наказ про збільшення армії рф. Що означає таке рішення, пояснили експерти з Інституту вивчення війни, передає NNS, посилаючись на НВ.

Указ Володимира Путіна про збільшення штатної чисельності армії РФ на 137 тисяч осіб, до 1,15 млн, навряд чи дозволить Росії створити ефективну додаткову бойову міць у війні проти України.

Таку оцінку дають фахівці Інституту вивчення війни (ISW) у своєму новому зведенні за 25 серпня.

Вони вважають, що указ Путіна про збільшення чисельності російських збройних сил з 1 січня 2023 року “навряд чи створить значну бойову міць у найближчому майбутньому” , проте напевно вказує на те, що диктатор навряд чи оголосить масову мобілізацію найближчим часом.

Метою цього указу аналітики ISW називають спробу РФ компенсувати втрати від вторгнення в Україну та зібрати сили для продовження своєї “операції”. При цьому експерти сумніваються, що російській армії вдасться залучити необхідну кількість людей для досягнення планки в 1,15 млн осіб, оскільки історично чисельність армії РФ завжди була меншою за номінально встановлений поріг. Наприклад, 2022 року, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в ній налічувалося близько 850 000 військовослужбовців (а не трохи більше 1 млн, як має бути).

“Росія, швидше за все, зіткнеться з серйозними перешкодами на шляху поповнення армії великою кількістю нових солдатів”, – вважають в ISW.

Справа і в проблемах вербування, і в можливостях навчання новобранців — які знизилися після початку великої війни з Україною 24 лютого 2022 року, оскільки частина навчальних підрозділів була відправлена на фронт і зазнала втрат.

Аналітики ISW припускають, що для поповнення втрат РФ також може використати осінній призов у жовтні 2022 року, який має залучити до армії близько 130 тис. осіб. Або ж включити до складу армії РФ бойовиків “Л/ДНР”, які зараз формально не входять до складу російських збройних сил.

Аналізуючи перше в історії відключення ЗАЕС від енергосистеми, експерти інституту нагадують, що саме російські сили контролюють станцію та суттєво мілітаризували її з того часу, як окупували у березні. Це, як і раніше, робить «набагато вірогіднішим» той факт, що саме російські сили несуть відповідальність за атаки на ЗАЕС і навколо неї, констатують аналітики ISW.

Інші висновки щодо ситуації в Україні за минулу добу:

окупанти провели обмежені наземні атаки на північний захід та північний схід від Слов’янська, на північний схід та південь від Бахмута та на північний захід від Донецька;

російські війська провели обмежену наземну атаку на північному заході Харківської області;

армія РФ провела обмежені наземні атаки на північному заході Херсонської області;

українські сили продовжують завдавати ударів по російських військових об’єктах та наземних лініях зв’язку армії РФ у Херсонській області;

у суб’єктах РФ (регіонах) триває набір «добровольчих батальйонів», які дислоковані на полігонах у Росії та на окупованих територіях України.

російська окупаційні «влада» продовжує намагатися провести інтеграцію економічної та освітньої систем на окупованих територій в російську.

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