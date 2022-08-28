“Загіпнотизували українці”: у Москві жінка підпалила авто заступника начальника Генштабу рф

У Москві 65-річна місцева мешканка підпалила дорогий BMW X6, що належить Євгену Секретарьову, заступнику начальника 8-го управління Генштабу армії рф. Як стверджує її зять, жінку могли “загіпнотизувати українці з СБУ”.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Телеграф.

Як стало відомо під час пожежі постраждав автомобіль, який належить Євгену Секретарьову. Сам він стверджує, що у дворі, де стався підпал, він не проживає і взагалі опинився там випадково. Чому жінка обрала саме його транспортний засіб, офіцер Генштабу ЗС рф не розуміє.

Цікаво ще те, що під час спілкування з поліцейськими, 65-річна Олена Бєлова вигукувала фразу “Азов — сила!”, за що на неї одразу пообіцяли скласти додатковий протокол. Свої дії вона не коментує ніяк, натомість цю функцію виконує її зять.

За його словами, за останні кілька днів до інциденту родичка дуже дивно поводилася, а потім і зовсім зникла. Цікаво, що заява на розшук була подана лише за добу, перш ніж Бєлова влаштувала пожежу. Чоловік, який є її зятем, заявляє, що їхню родину шантажували представники Служби безпеки України. Більше того, вони вимагали у них гроші (500 тисяч рублів), погрожували кривавою розправою над тещею, а потім заявили, що росіянам доведеться довго виплачувати відшкодування за дії літньої жінки.

Чоловік переконаний, що українці загіпнотизували його тещу, через що та й підпалила авто високопоставленого військового чиновника. Як доказ він надає листування з шантажистами та включає голосові повідомлення, в яких чути спілкування Олени Бєлової з її спільниками.

Досить кумедним є те, що навіть багато росіян не вірять у подібні “виправдання”. Більшість вважає, що жінка просто не підтримує війну в Україні, а її зять вирішив вийти із ситуації таким екстравагантним способом.