Винахідник створив велосипед з трикутними колесами (відео)

Винахідник створив велосипед з трикутними колесами До цього він змайстрував велосипед, який мав чотирикутні колеса.

Про це НСН дізнався на сайті itc.ua.

Велосипед з трикутними колесами

Слід зазначити, що на відміну від попереднього велосипеда, який фактично пересувався за принципом гусениці, як танк або трактор, в нового колеса насправді обертаються.

Завдяки спеціальній формі коліс (трикутник з вигнутими сторонами) та рухомій підвісці велосипед їде майже плавно, без різких підскоків, хоча й не дуже швидко. Здається, нерівності на дорозі для нього не такі критичні, як для попередника.

Ентузіаст узяв за основу старий іржавий велосипед і замінив його колеса на трикутні. Він створив їх самостійно з дерева та гуми від старих шин.

Блогер встановив нові маточини, шарніри та два важелі, які обмежують обертання трикутних коліс по вертикалі. Задня підвіска стала рухливішою, щоб велосипед був комфортнішим.

Останнім штрихом стало фарбування велосипеда. Ентузіаст вирішив пофарбувати його раму в червоний колір, а ободи отримали помаранчевий відтінок.

Результат перевершив усі очікування. За словами блогера, цей велосипед вийшов таким же зручним, як і традиційний транспорт із круглими колесами.

Велосипед з чотирикутними колесами

Про свій попередній винахід, чоловік говорить:

«Створення квадратних коліс і встановлення їх на велосипеді було одним з найбожевільніших проєктів, які я коли-небудь робив».

В арсеналі у винахідника є багато інших цікавих виробів, відео з якими він публікує на ютуб-каналі The Q.

Що відомо про винахідника

Про ентузіаста відомо не так багато. Судячи з інформації на каналі YouTube, його звуть Сергій Гордієв (Sergii Gordieiev), він виступає проти російського вторгнення в Україну і, ймовірно, є українцем. Канал The Q існує з 2017 року, як країна на ньому вказані США. Також відео розміщуються на китайському ресурсі bilibili.

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