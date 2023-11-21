В Ірані представили реактивний Shahed-238 – що відомо

В Ірані університет аерокосмічних наук та технологій «Ашура» публічно представив новий реактивний Shahed-238.

Кадри з новим ударним дроном були оприлюднені офіційними іранськими медіа, передає НСН з посиланням на Мілітарний.

Реактивна модифікація Shahed-136 отримала назву Shahed-238. Вона була представлена у трьох версіях з різними системами наведення.

Окрім класичного варіанту з автономною системою наведення по інерціальній системі та сигналам GPS, також були показані варіанти з інфрачервоною/оптичною та, ймовірно, радіолокаційною системами наведення.

Версія з інфрачервоною/оптичною системою наведення може застосовуватись для ураження теплоконтрастних цілей, зокрема, важливої військової техніки в тилу супротивника.

Останній безпілотник завдяки радіолокаційній ГСН може стати аналогом протирадарних ракет, що наводяться на випромінювання пошукових РЛС. Такий засіб може бути корисним для нейтралізації та прориву ворожих систем ППО.

Фюзеляжі усіх трьох безпілотників мають нехарактерний для іранських БПЛА чорний колір, що може бути пов’язано із застосуванням радіопоглинаючих матеріалів. Однак, наразі жодних підтверджень цьому немає.

А втім, технічні характеристики Shahed-238 залишаються невідомими. За даними Мілітарного, реактивний двигун може забезпечити високу швидкість, проте через це може зменшитись дальність польоту.

Розробки презентували під час візиту верховного лідера Ірану аятоли Хаменеї до університету в Тегерані, де йому показали останні досягнення аерокосмічних сил «Корпусу вартових ісламської революції».

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