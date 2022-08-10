Українські біженці у Польщі можуть отримати 500 злотих – кому дадуть

Біженці з України, які проживають у Польщі, можуть отримати додаткові 500 злотих. Допомога надається у вигляді сертифікатів на продукти харчування, засоби гігієни та інші необхідні товари.

У рамках програми допомоги від Червоного Хреста заплановано надати допомогу 9 000 родин з України. Ваучер можна отримати з 1 серпня до 16 вересня 2022 року.

Про це NNS дізнався з повідомлення visitukraine.today.

Програма розрахована на українців, які є:

біженцями, що перетнули кордон після 24 лютого 2022 року;

проживають на території воєводств в яких буде діяти програма: Нижньошльонському, Любуському, Малопольському, Підкарпатському, Підляському, Шльонському, Свєнтокшиському, Вармінсько-Мазурському, Великопольському;

раніше не отримували фінансову допомогу від Польського Червоного Хреста у вищезазначених регіонах.

Сертифікати надаються родинам з дітьми, людям старше 50 років і членам їхніх сімей, опікунам осіб з інвалідністю.

Отримати допомогу можна в окружному та районному відділі Червоного Хреста.

У заявника має бути оригінал паспорту, номер PESEL, свідоцтво про народження дітей, довідка про надання статусу інваліда (за потреби) та підтвердження місця тимчасового проживання – договір оренди житла, довідка з мерії, гміни про проживання в даному місці.

Використати подарункові сертифікати можна у більше ніж 60 000 магазинах Польщі, більш детальний перелік доступний за посиланням.

Грошова допомога від Червоного Хреста – хто, як і скільки може отримати