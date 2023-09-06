Українська біженка з двома дітьми загинула у Британії – що відомо про трагедію

У Великій Британії трапилася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула українська біженка і її діти – 6-річний син та 15-річна падчерка.

Аварія сталась 3 вересня на автодорозі А61 у Північному Йоркширі між Саут-Стейнлі та Ріплі, передає НСН з посиланням на DailyMail.

Внаслідок зіткнення двох автомобілів з двоповерховим автобусом загинули 35-річна Дар’я Бартенєва, її шестирічний син Ігор та 15-річна падчерка Анастасія.

Ця трагедія сталася за сім місяців після загибелі батька дітей в автокатастрофі в Україні в лютому 2023 року.

За інформацією від поліції, Дар’я Бартенєва та її двоє дітей перебували в одній машині, сріблястому Vauxhall Meriva, коли близько 14:20 сталося зіткнення з автобусом та синьою Toyota Aygo.

Зазначається, що сім’я приїхала до Британії лише п’ять тижнів тому.

“На жаль, усі троє пасажирів Vauxhall Meriva загинули внаслідок зіткнення”, повідомили у поліції.

Крім цього, постраждав водій автобуса, його доправили до лікарні із травмами ноги. Двоє людей, які перебували в Toyota, не постраждали.

Єдиною вцілілою із сім’ї українців залишилася 15-річна донька.

Волонтерка Донна Чілкотт розповіла, що сім’ю прихистили в місті Ріпон після початку повномасштабної війни в Україні, де їх дуже тепло прийняло місцеве населення. Жінка зібрала понад 8 тисяч фунтів для дівчинки, яка залишилася повною сиротою.

“Це розбиває серце, особливо щодо дівчинки. Вона втратила свого батька в лютому в Україні, а потім втратила всю свою сім’ю у ще одній автокатастрофі. Наскільки мені відомо, батько також загинув у ДТП. Зараз підлітком опікується друг родини”, написала Донна Чілкотт.

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