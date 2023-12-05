У Сенаті США призначили голосування щодо $60 млрд допомоги для України

Лідер більшості в Сенаті призначив голосування щодо $60 млрд допомоги для України. Перед голосуванням до сенаторів по відео звернеться Володимир Зеленський.

Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер підтримав перше процедурне голосування за новий пакет президента Джо Байдена на 106 мільярдів доларів для допомоги Україні, Ізраїлю, країнам Індійсько-Тихоокеанського регіону та на гуманітарні цілі в Секторі Гази.

Про це пише The Hill, передає НСН.

Зазначається, що голосування має відбутися цього тижня. За словами Шумера, в України закінчуються ресурси для війни, а тому необхідно діяти швидше. З усіх коштів для України передбачено близько 61 мільярда доларів.

«Я закликаю кожного сенатора замислитися, де ми перебуваємо на цей момент історії. Національна безпека є під загрозою у всьому світі — у Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні. Це може визначити траєкторію демократії на довгі роки вперед. Ми живемо в історичний момент», сказав сенатор.

Проте республіканці вже заявили, що голосуватимуть проти розгляду цього законопроєкту, якщо до нього не додадуть жодного пункту про безпеку кордонів США. Без підтримки Республіканської партії законопроєкт не зможе пройти на фінішну пряму в Палату представників.

У вівторок, 5 грудня, до Сенату звернуться найвищі посадовці адміністрації Байдена, включно з держсекретарем Ентоні Блінкеном, міністром оборони Ллойдом Остіном та директоркою національної розвідки Евріл Гейнс, щоб проінформувати законодавців про ситуацію в Україні. Брифінг буде засекреченим.

Також, за даними The Hill, до сенаторів через захищену відеоконференцію звернеться президент України Володимир Зеленський. Він розкаже про перебіг війни та необхідність ще одного раунду військової допомоги.

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