У Росії розпочалося судилище над 18 бійцями батальйону “Айдар”

У Росії 25 липня розпочалося судилище над 18 бійцями батальйону “Айдар” – їм інкримінують “зміну конституційного ладу” терористичної “ДНР”.

Про це пише російський пропагандистський ресурс «ТАСС». Пропагандисти назвали це судилище «справою, яка стала першою масовою у Росії», передає НСН.

Зазначається, що батальйон «Айдар» в Росії визнано екстремістською організацією.

Відео з Росії, де розпочалося судилище над бійцями батальйону “Айдар”

«Кавказ.Реалії» зазначає, що «справа» імовірних бійців «Айдару» надійшла до російського суду 20 червня. Видання назвало імена тих, кого росіяни відправили на лаву підсудних.

Йдеться про В’ячеслава Байдука, Ігоря Гайоху, Віталія Грузинова, Владислава Єрмолінського, Семена Забайрачного, Сергія Калінченка, Віталія Крохалева, Володимира Макаренка, Романа Недоступу, Сергія Нікітюка, Євгенія П’ятигорця, Тараса Радченка, Олександра Таранця, Дмитра Федченка, Миколу Чуприну, Андрія Шолика, Марину Міщенко та Лілію Прутян.

За якими саме статтями судять кожного та кожну, не уточнюється. Пропагандисти пишуть, що полоненим закидають «статті кримінального кодексу», який був створений на окупованій частині Донецької області, бо саме там проти українців порушили «справу».

Зокрема закидають «насильницьке захоплення влади та зміна конституційного ладу» «Донецької народної республіки» та «участь у діяльності терористичної організації».

Під час «суду» росіяни хочуть перекваліфікувати ці закиди за російським кримінальним кодексом. Водночас росЗМІ пишуть, що поки невідомо, що саме Росія вважає «порушенням» свого законодавства.

«Кавказ.Реалії» встановило більшість українців за записами допитів полонених та повідомленнями у проросійських джерелах. Усі вони опинилися у російському полоні ще на початку повномасштабної війни, у березні-квітні 2022 року. Серед них як мінімум двоє офіцерів: Ігор Гайоха та Тарас Радченко.

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