Корабель «Сергій Котов» ЧФ РФ був атакований безпілотниками – міноборони Росії

У Росії заявили про атаку на корабель «Сергій Котов» ЧФ РФ безпілотниками. Про таке заявили у міноборони ворога, передає НСН. А атаці звинуватили ЗСУ.

У міноборони рф звинуватили ЗСУ у спробі атаки надводними безпілотниками по патрульному кораблю «Сергій Котов» ЧФ РФ у 370 кілометрах на південний захід від Севастополя. Про це йдеться у заяві російського відомства вранці у вівторок, 25 липня.

Окупанти стверджують, що нібито ЗСУ намагалися атакувати корабель «Сергій Котов» Чорноморського флоту двома безекіпажними катерами на південний захід від окупованого Севастополя.

Однак, за їх твердженням, атака була відбита, і обидва «дистанційно-керовані катери противника знищені вогнем» зі штатного озброєння російського корабля.

Також окупанти заявили, що постраждалих немає, а «Сергій Котов» продовжує виконувати поставлені завдання.

Нагадаємо, останнім часом почастішали удари України по військовим об’єктам, що знаходяться в окупованому Криму. У ЗСУ обіцяють, що їх кількість буде лише зростати надалі, адже українська армія б’є по законним цілям.

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