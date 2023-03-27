У Росії почастішала “бавовна”: Подоляк пояснив, що відбувається

У Росії, а також на тимчасово окупованих територіях України мало не щодня трапляються вибухи.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону розповів, що відбувається на території ворожої держави, передає НСН.

Зі слів Подоляка зрозуміло, що причиною інтенсивнішого цвітіння “бавовни” на теренах Росії є недолуга політика Кремля, що призвела до незворотного процесу фрагментації та розпаду держави. Важливо тут також те, що росіяни зовсім не розуміють, що це відбувається, адже не вміють аналізувати події та вести дискусії. І безумовно, це лише грає нам на руку.

Дуже важливо зрозуміти, що це йде зворотна ескалація. Вона об’єктивна, інтенсивність в ній занадто висока. Масштаб війни величезний і безумовно Росія програє війну, зазначив Подоляк.

Разом з тим радник керівника ОП підкреслив, що РФ програє не тільки на полі бою, але й у інформаційній війні. Про це свідчать погрози, які розносять кремлівські пропагандисти, про “застосування Путіним ядерної зброї”.

На думку Подоляка, Росія зараз перетворюється на кримінальну зону через зеків, які вступили до ПВК “Вагнера” і отримали зброю. Зараз вони ходять по вулицях та роблять усе, що їм заманеться.

Також на офіційному рівні в Кремлі толерують беззаконня. Власне, такі рупори Путіна, як прессекретар президента Пєсков та колишній глава держави Медведєв, звертаючись до росіян, дозволяють їм фактично красти інтелектуальний продукт, зокрема, західні фільми й музику.

Росія практично показує, що сьогодні вона не дотримується ніяких законів не тільки міжнародних, а й – внутрішніх… Держава дуже стрімко перетворюється на анклав кримінальності. Бо Росія – це, по суті, і є кримінальна територія. Просто вона маскувалася за ознаками держдавності свою справжню сутність, сказав Подоляк.

Нагадуємо, у неділю, 26 березня, у Тульській області Росії були вибухи, внаслідок чого утворилась глибока вирва та постраждало декілька житлових будинків. Подібні інциденти відбувались і в інших містах ворожої держави та на окупованих територіях.

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