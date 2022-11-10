У Путіна закінчуються варіанти впливу на ситуацію в Україні – Bloomberg

У Путіна закінчуються варіанти, щоб змінити невдалий перебіг свого вторгнення в Україну, про це свідчать кілька подій, які сталися останніми днями. Про це пише Bloomberg, передає NNS.

Зокрема проблеми, з якими зараз стикається Путін у зв’язку зі своїм вторгненням в Україну, підкреслили дві події.

Перша: наказ російських військових відступити на лівий берег Дніпра на Херсонщині – це, як пише Bloomberg, є серйозною невдачею на полі бою.

Друга: рішення Путіна не їхати на саміт Великої двадцятки, що відбудеться наступного тижня в Індонезії. Відмова від цієї поїздки, на думку Bloomberg, наголошує на зменшенні дипломатичного впливу російського диктатора.

Як зазначається, Путін не був присутній, коли його міністр оборони та головнокомандувач в Україні оголосили про виведення військ на телевізійній нараді.

“Кремль не горить бажанням асоціювати президента з поразками, які суперечать його заяві про приєднання Херсона та трьох інших українських територій назавжди”, пише Bloomberg.

Будь-яку потенційну вигоду від участі Путіна в G20 переважає ризик зіткнутися із жорсткою критикою за вторгнення з боку президента США Джо Байдена та інших світових лідерів.

Bloomberg зазначає, що Путін міг розраховувати на дипломатичну підтримку лідера Китаю Сі Цзіньпіна або прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді, але обидва вони минулого тижня висловили невдоволення Росією.

Сі застеріг від будь-якого застосування ядерної зброї, а міністр закордонних справ Індії чітко дав зрозуміти в Москві, що країни, що розвиваються, відчувають “дуже гострий біль” через те, що війна розпалює продовольчу та енергетичну нестабільність.