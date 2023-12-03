У Парижі чоловік напав на перехожих поблизу Ейфелевої вежі – є загиблий (відео)

У Парижі чоловік напав на перехожих поблизу Ейфелевої вежі. Одна людина загинула, двоє – отримали поранення.

Про це НСН повідомляє з посиланням на ВВС.

Чоловік, озброєний молотком та ножем, накинувся на трьох туристів у центрі Парижа. Одного з них, громадянина Німеччини, він зарізав на місці. А ще двох людей ударив молотком.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що зловмисник напав на туристів біля набережної Гренель, що неподалік від Ейфелевої вежі. Підозрюваний підійшов до групи туристів і смертельно поранив громадянина Німеччини.

Коли чоловіка переслідувала поліція, він напав на двох інших людей з молотком, перш ніж його зупинили за допомогою електрошокера та заарештували.

За словами міністра, ймовірний нападник кричав «Аллаху Акбар», а пізніше сказав поліції, що він засмучений тим, що «так багато мусульман гине в Афганістані та Палестині».

Що відомо про нападника

За повідомленням BFMTV, нападником виявився Арман Р., француз, який народився в 1997 році в Нейї-сюр-Сен, який був відомий французьким правоохоронцям як радикальний ісламіст і мав «серйозні психіатричні проблеми».

Також повідомляється, що нападник був засуджений до чотирьох років ув’язнення в 2016 році за те, що вже хотів здійснити насильницьку акцію.

На даному етапі національна антитерористична прокуратура оцінює ситуацію і ще не взялася за розслідування.

Інцидент, що стався в суботу ввечері в центрі Парижа, трапився менш як за вісім місяців до того, як столиця Франції прийме Олімпійські ігри, і може викликати питання про безпеку на глобальному спортивному заході.

Париж планує провести безпрецедентну церемонію відкриття на річці Сена, яка може залучити до 600 тис. глядачів.

У Парижі чоловік напав на перехожих поблизу Ейфелевої вежі. Відео

Ще відео з місця події:

Читайте ще: У Польщі шеф-кухар з України вбив дружину та доньок