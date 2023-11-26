У Польщі шеф-кухар з України вбив дружину та доньок. Трагедія сталася у місті Пущиково.

Про це повідомляє cайт TheBest з посиланням на сайт fakt. Повідомляє НСН

Відомо, що українець родом із Вінниччини, убив свою 29-річну дружину Юлію та двох донечок – 4 та 1,5 року. Чоловік ще п’ять днів жив із тілами убитих у будинку.

Чоловік із дитинства мріяв бути кухарем. Вчитися поїхав до Москви, там і працював в елітних ресторанах. Після повернення до України працював шефом у ресторані Козятина на Вінниччині. Саме там він зустрів Юлію, в яку закохався.

У 2018 році Сергій приїхав до Польщі та влаштувався на роботу в ексклюзивний ресторан. За рік до чоловіка приїхала його дружина Юлія. У подружжя народилося дві донечки. Юлія мала ще сина від попереднього шлюбу.

Родина знімала будинок у містечку Пущиково неподалік Познані. Жили звичайно – чоловік працював, дружина займалася дітьми. Дівчатка ходили до садочка, а син — до школи.

Але згодом Сергій почав пити, через це втратив роботу та мав борги. В родині були постійні сварки. Під час сварки 13 листопада Сергій вбив свою дружину Юлію та маленьких доньок.

У Польщі шеф-кухар з Вінниччини вбив дружину та доньок

У прокуратурі Познані чоловік зізнався, що руками задушив дружину, коли вона спала. Дітей не хотів чіпати, проте вони прокинулися, і він задушив їх теж.

11-річний син у цей час спав в іншій кімнаті, чоловік його не чіпав. Хлопчику чоловік сказав, що мама та сестрички захворіли на ковід і їх забрали до лікарні. А насправді три тіла ще п’ять днів лежали в будинку.