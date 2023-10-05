Які нові цілі путіна у війні проти України – західні ЗМІ розкрили задум диктатора

Західні ЗМІ розкрили наступні цілі путіна у війні проти України і на що він готовий піди заради бажаного.

Путін вважає, що може вплинути на американську та європейську політику так, щоб послабити військову підтримку України.

Президент країни-агресорки росії владімір путін планує спробувати зупинити підтримку України з боку США та Європи, використовуючи свої шпигунські мережі та нові технології.

Про це пише The New York Times, передає НСН.

“Наразі головна ціль путіна у війні ― знизити підтримку України з боку Сполучених Штатів. І заради цього він готовий до різноманітних дій за підтримки російських спецслужб, зокрема до кампанії з дезінформації, втручання в суперечки всередині американського суспільства і, безперечно, у наступні президентські вибори у США”, зазначає видання.

Низка опитаних NYT аналітиків запевняють, що вибори 2024 року мають для російського диктатора значно більше значення за всі попередні ― вони для нього фактично доленосні. Тож влада рф зробить усе можливе, щоб ці вибори закінчились вигідно для неї. Не виключено, що для цього Кремль вдасться й до нових технологій на кшталт штучного інтелекту.

Зі слів аналітиків, росія вже постійно здійснює інформаційні операції, спрямовані на очорнення політики НАТО і США, і, “ймовірно, нарощуватиме зусилля найближчими місяцями”. І проблема в тому, що наразі невідомо, які саме форми може мати цей вплив.

Нагадаємо, путін назвав тимчасову окупацію і оголошення про анексію Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей “історичною і доленосною подією”, а також сказав, звертаючись до жителів окупованих регіонів, що “ми – один народ і разом усе подолаємо”.

Раніше радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що на сьогодні головним завданням для путіна є замороження війни в Україні.

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